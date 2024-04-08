Окружная история - 2024: о преобразовании районов в муниципальные округа

16:42, 08 апреля 2024, ПАИ

Предлагаем вашем вниманию версию для печати авторской программы Александра Машкарина «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский», В этот раз она посвящена продолжению преобразования районов региона в муниципальные округа.

Прошло три месяца, как в Псковской области в полную силу заработали восемь таких округов. Процесс преобразования занял больше года: от публичных слушаний, выборов окружных депутатов и определения по конкурсу главы округа до появления окружных администраций.

Так получилось, что я этот процесс отслеживал с самого начала, а кто регулярно смотрит «Тему недели», знает, что о муниципальных округах я рассказывал несколько раз.

Почему вновь возвращаюсь к этой теме? Потому что еще в шести районов Псковской области решили тоже инициировать процесс преобразования в округа. Это Гдовский, Дновский, Порховский, Бежаницкий, Плюсский и Усвятский районы.

Можно сказать, что этим районам попроще. У них перед глазами есть опыт первопрохдцев. О том, каков первый накопленный уже созданными муниципальными округами опыт, я поговорил с начальником управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Еленой Тимашовой.

Резюмирую.

Очевидно, что процесс преобразования, а потом перехода на окружные рельсы, был непростым. Некоторым округам досталось весьма непростое наследство, в первую очередь, в виде запущенных дел от волостных администраций.

Об экономическом выхлопе преобразования в округа говорить пока рано, прошло всего несколько месяцев.

Но вот что ясно совершенно точно, так это то, что в преобразованных муниципалитетах появились полноценные команды специалистов. Когда, например, толковые волостные главы теперь с уровня зама главы администрации округа могут качественно помогать своим коллегам в теротделах на местах.

Так же понятно, что теперь не надо заключать контракты "в долг", как делали многие волости, когда оплатить работы они могли только с сентября - после того, как им "упадут" выплаты с земельного налога. Теперь можно спокойно работать с единым заказом - вполне централизованно, потому что у окружного бюджета финансовый люфт и источники доходов куда разнообразнее.

Копилочка практических плюсов от преобразования в округа только начинает пополняться.

Вероятно, где-то и есть обиженные, кто-то остался без статуса местного начальника, у кого-то отняли служебную машину, которой он пользовался, и сейчас ее выдают по путевому листу - но о своих "лишениях" такой экс-начальник теперь рассказывает соседям. В том числе и соседям, которые только встают на "окружной" путь.

Так настоящая работа - это быль, а не сказка!

Так что те шесть районов, которые тоже встали на путь преобразования в округа, в выгодном положении. Они могут перескочить те коряги, на которые натыкались первопроходцы. Но могут и застрять, зацепившись за них и оправдываясь набившими уже оскомину мифами.

Вы можете мне сказать: Елена Тимашова – чиновник, ей положено рассуждать на позитиве. Ну, хорошо. Мы спросили у тех, кого преобразование в округа коснулись непосредственно, кто давно работает в системе местного самоуправления. Приведу одно мнение, человека, который работает в местном самоуправлении более трех десятков лет, с 1990 года. Вот что говорит Антонина Пиминова, глава Болгатовского территориального отдела управления по местному самоуправлению администрации Опочецкого муниципального округа:

«Плюсы в переходе на муниципальный округ для меня очевидны. Прежде всего, это касается финансового вопроса. Финансирование волостей было подушевое, при этом численность населения год от года уменьшается. На исполнение тех полномочий, которые были обозначены поселениям, средств не хватало. К тому же в большинстве волостей нет собственных производств, соответственно нет налоговых поступлений. Поэтому возможности решать возникающие вопросы местного назначения: ремонт дорог, зданий, спортивных объектов, были крайне ограничены. С консолидированным бюджетом, надеюсь, будет проще.

Во-вторых, переход на округ – это возможность уйти от бюрократии. Для людей же ничего не поменялось. Мы все так же работаем для них – принимаем обращения, решаем сложные вопросы. Ведь жителям по большому счету не важно, как мы называемся: волостная администрация или территориальный отдел, главное, чтобы дороги были, водоснабжение, возможность получить справку на месте, а не ехать в город».

И таких мнений, людей, которые непосредственно работают, а не стоят рядом, в местном самоуправлении, много.

Конечно, непросто, конечно, повторю, есть подводные камни. Но опыт уже есть, опыт муниципальных округов не только нашего региона.

В любом случае, мы будем наблюдать, как процесс обсуждения преобразования в округа идет в районах. Дискуссия всегда полезна, особенно, когда аргументирована.