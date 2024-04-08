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Выставка «Ковалевская и космос» откроется в Полибино 12 апреля

Выставка «Ковалевская и космос» откроется в музее-усадьбе Софьи Ковалевской в Полибино (Великолукский район) 12 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Проект призван продемонстрировать посетителям роль Софьи Ковалевской и её семьи в развитии астрономических знаний, напомнить о выдающихся учёных, а также показать всенародное признание, уважение и любовь к первому человеку, побывавшему в космосе, – Юрию Гагарину», – отметили в музее.

Выставка расположится в четырёх залах второго этажа главного усадебного дома музея-усадьбы С. В. Ковалевской. Раздел «Тяжесть исчезла» получил название в честь одноимённого фантастического очерка Константина Циолковского, с которым Софья Ковалевская очень хотела познакомиться, рассказали сотрудники музея.

Они отметили, что в зале «Через тернии к звёздам» представлены линогравюры художника И. Ф. Чапкина, объединённые космической тематикой. Имя Юрия Гагарина – центральное в разделе выставки «Если быть, то быть первым».

Погрузиться в процесс создания выставки мог каждый желающий и разнообразить своими предметами раздел «Космос в быту». Сотрудники музея принимали от посетителей статуэтки космонавтов, космические композиции, игрушки, сувениры, канцелярские принадлежности, значки и марки. Теперь все вещи, которые украшали интерьеры домов и передавались из поколения в поколение, стали частью тематического пространства.

Всего на выставке представлено более 100 «космических» предметов из собрания Псковского музея-заповедника, Народного музея космонавтики имени А. А. Штернфельда в Пыталово, Литературно-художественного музея имени писателя И. А. Васильева, Музея истории Невеля, Бежаницкого историко-культурного центра Философовых, Краеведческого музея г. Новосокольники, Центра технического творчества г. Великие Луки.

Помимо этого, открытки, марки и другие экспонаты привезли в музей коллекционеры. Особый интерес представляют работы астрофотографов Псковщины, переданные для экспонирования Псковским планетарием и организацией «Юный техник».

Отметим, что выставка будет работать с 12 апреля по 4 ноября.

Выставка будет располагаться по адресу: деревня Полибино (Великолукский район), Музейный пер., 6. По всем вопросам можно обратиться по номеру телефона: 8 (81153) 29-523. Билеты доступны по Пушкинской карте.

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