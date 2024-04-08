Умышленная порча паспорта в России по-прежнему будет караться штрафом до 300 рублей

17:21, 08 апреля 2024, ПАИ

Правительство не поддержало предложенный депутатом «Единой России», вице-спикером Госдумы Петром Толстым проект о повышении штрафа за умышленную порчу паспорта. Сейчас по закону размер штрафа составляет 100-300 рублей. Депутат предлагал увеличить его до 30 тысяч, пишет «Коммерсантъ».

Верхний порог штрафа предлагалось повысить до 1 тысячи рублей и до 30 тысяч рублей, если порча происходила публично. Согласно пояснительной записке, в последнее время участились случаи, когда граждане РФ публично уничтожают свои паспорта. В этом Толстой усмотрел проявление ненависти по отношению к России.

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект в представленной редакции», — сообщается в постановлении правительства. Там отмечено, что внесение изменений в Административный кодекс должно основываться на анализе данных правоприменительной практики и сведениях, которые указывают на распространенность соответствующих правонарушений, но таких данных в материалах проекта нет.