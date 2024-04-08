Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области снизилась за неделю

В Псковской области зарегистрировано 2574 случая ОРВИ за неделю, с 1 по 7 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

В Пскове зарегистрировано 1310 случаев ОРВИ, или 50,9 % от общего количества заболеваний по области. Заболеваемость в области по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 7,3%, в Пскове – на 5,2%. Недельные эпидемические пороги по совокупному населению и в отдельных возрастных группах не превышены. Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 58%, сообщили в ведомстве.

В связи с заболеваемостью ОРВИ учащихся (воспитанников) закрыто две группы в двух дошкольных учреждениях, одна группа в одном среднем профессиональном образовательном учреждении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 апреля 2024

Акцию по уборке братских захоронений поддержали себежане
08 апреля 2024

Причину популярности маршрута «С грохотом по фермам» объяснила эксперт
08 апреля 2024

В Псковской области уничтожили зараженные опаснейшим заболеванием хризантемы
08 апреля 2024

Выставка «Ковалевская и космос» откроется в Полибино 12 апреля
08 апреля 2024

Псковичи смогут публично прочитать стихотворение на Балу Победы
08 апреля 2024

Краснокнижный «ведьмин котёл» обнаружили в псковском лесу
08 апреля 2024

Пятиклассник из Острова получил 311 пятёрок и победил в акции «Губернаторский дневник»
08 апреля 2024

30 лет назад состоялась первая сессия Псковского областного Собрания депутатов

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...