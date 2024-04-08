Заболеваемость ОРВИ в Псковской области снизилась за неделю

18:12, 08 апреля 2024, ПАИ

В Псковской области зарегистрировано 2574 случая ОРВИ за неделю, с 1 по 7 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

В Пскове зарегистрировано 1310 случаев ОРВИ, или 50,9 % от общего количества заболеваний по области. Заболеваемость в области по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 7,3%, в Пскове – на 5,2%. Недельные эпидемические пороги по совокупному населению и в отдельных возрастных группах не превышены. Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 58%, сообщили в ведомстве.

В связи с заболеваемостью ОРВИ учащихся (воспитанников) закрыто две группы в двух дошкольных учреждениях, одна группа в одном среднем профессиональном образовательном учреждении.