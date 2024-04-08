Акцию по уборке братских захоронений поддержали себежане
Учебные учреждения Себежского района организовали акции по уборке братских захоронений. Об этом пишет районная газета «Призыв».
Среди участников – Кузнецовская средняя школа, Себежская основная школа, Себежский филиал Псковского агротехнического колледжа, а также другие образовательные учреждения.
«Благоустройство памятного места – это, та малая часть наших дел, с помощью которых мы выражаем свою благодарность всем тем, кто оставил свою жизнь, ради мирного неба в будущем. И наша главная задача как можно дольше пронести эту память через года», – пишет газета.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
08 апреля 2024
Пятиклассник из Острова получил 311 пятёрок и победил в акции «Губернаторский дневник»