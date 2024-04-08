Депутаты и члены Молодёжного парламента провели спортивный турнир в честь 30-летия Собрания

19:13, 08 апреля 2024, ПАИ

На товарищеском мини-турнире по гигантболу встретились депутаты областного Собрания и члены Молодёжного парламента. Игру приурочили к 30-летию Псковского областного Собрания депутатов. Отметить юбилей Собрания на спортплощадке предложили члены Молодёжного парламента, спикер Александр Котов и депутаты поддержали идею. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Как рассказал председатель молодёжного комитета по законодательной деятельности Сергей Иванов, выступивший модератором соревнований, изначально обсуждались и другие варианты, например перетягивание каната и теннисный матч.

«Но потом мы решили остановиться на проекте, который непосредственно связан с Молодёжным парламентом и был не так давно реализован в Пскове. Турнир «Гигантбол-2023» очень хорошо зашёл и на уровне школьных команд, и среди студентов вузов и средних профессиональных учебных заведений», – поделился член Молодёжного парламента, руководитель региональной Федерации волейбола.

Правила гигантбола максимально приближены к волейболу, основное отличие в размере мяча, диаметр которого составляет 75 сантиметров.

В состав команды областного Собрания вошли заместители председателя Игорь Дитрих, Армен Мнацаканян и Виктор Остренко, депутат Андрей Маковский и советник куратора Молодёжного парламента Юлия Лысова. Ещё одним «незримым участником команды», по словам коллег, стал вице-спикер Юрий Сорокин. Именно его усилиями спортивный зал Псковского кооперативного техникума, где проходила игра, был отремонтирован и оснащён спортинвентарём.

«Сегодняшняя игра, как и другие формы активности, будь то Лига дебатов «Истина», участие в эстафете на 9 Мая, совместные походы и реализация различного рода законодательных инициатив, сближают нас с молодёжью. Это делает нас ближе и понятнее друг другу», – обратил внимание на не только спортивную составляющую мероприятия Виктор Остренко.

Поболеть за команды пришли сотрудники аппарата областного Собрания и члены Молодёжного парламента. В начале первой партии инициативу взяли депутаты, затем счёт сравнялся, но в итоге победа осталась за старшим составом. Во второй игре до последних минут количество очков было равным, победный мяч забила команда депутатов. Состязание так захватило участников, что по обоюдному решению команды сыграли третью товарищескую партию.

«Просто прекрасные ребята! Обычно старшее поколение ругает молодёжь: мол, мы были умнее и более ответственными. Но на самом деле хороших молодых ребят очень много. За ними будущее, а нам надо свой накопленный жизненный и профессиональный опыт передать им, чтобы их старт был с более высокой ступеньки. У них всё получится», – охарактеризовал своих соперников по игре Игорь Дитрих.

Напомним, первая сессия Псковского областного Собрания депутатов состоялась 8 апреля 1994 года. Официальное торжественное мероприятие, приуроченное к 30-летию регионального парламента, пройдёт 12 апреля с участием депутатов всех созывов, первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, губернатора Михаила Ведерникова и других гостей.