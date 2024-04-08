Крестный ход вокруг Пскова состоится 23 апреля

20:06, 08 апреля 2024, ПАИ

Ежемесячный крестный ход вокруг Пскова состоится 23 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

«Во вторник 6-й седмицы Великого поста состоится ежемесячный традиционный крестный ход вокруг города Пскова. Часть пути вокруг города крестоходцы проделают пешком, а часть – на автобусе», – говорится в сообщении.

Крестный ход в апреле совершает приход храма Покрова Пресвятой Богородицы (от Торгу) города Пскова.

Начало крестного хода – в 10:00 от храма (улица Карла Маркса, 36).