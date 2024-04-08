Продолжается реставрация иконостаса церкви Сорока Севастийских Мучеников в Печорах
Продолжается реставрация иконостаса церкви Сорока Севастийских Мучеников в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
Готовятся к реставрации киоты, обгоревшие несколько десятилетий назад горизонтальные тяги и навершия первого и второго ярусов, царские врата, рама центрального элемента для иконы «Тайная вечеря».
Иконостас является объектом культурного наследия конца XVIII – начала XIX века. Реставрируется впервые.
«В мастерской Псковской епархии аттестованные специалисты вручную работают с каждым элементом деревянного убранства. Проходит ошкуривание, мастиковка, покрытие лаком морданом и золочение сусальным золотом. Восполняются утраченные элементы», – говорится в сообщении.
Работы планируется завершить летом 2024 года, отметили эксперты.
Реставрация иконостаса включает комплекс мероприятий: расчистку, поновление, заделку трещин, шпаклевание, грунтовку, вышкуривание, окраску эмалью, нанесение полимента и, наконец, золочение. В комплексе работ участвуют специалисты разных направлений.
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