Продолжается реставрация иконостаса церкви Сорока Севастийских Мучеников в Печорах

20:51, 08 апреля 2024, ПАИ

Продолжается реставрация иконостаса церкви Сорока Севастийских Мучеников в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»









Готовятся к реставрации киоты, обгоревшие несколько десятилетий назад горизонтальные тяги и навершия первого и второго ярусов, царские врата, рама центрального элемента для иконы «Тайная вечеря».

Иконостас является объектом культурного наследия конца XVIII – начала XIX века. Реставрируется впервые.

«В мастерской Псковской епархии аттестованные специалисты вручную работают с каждым элементом деревянного убранства. Проходит ошкуривание, мастиковка, покрытие лаком морданом и золочение сусальным золотом. Восполняются утраченные элементы», – говорится в сообщении.

Работы планируется завершить летом 2024 года, отметили эксперты.

Реставрация иконостаса включает комплекс мероприятий: расчистку, поновление, заделку трещин, шпаклевание, грунтовку, вышкуривание, окраску эмалью, нанесение полимента и, наконец, золочение. В комплексе работ участвуют специалисты разных направлений.