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Культура

Псковские студенты стали победителями на всероссийском конкурсе «Центр талантов – 2024»

Студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова стали победителями на всероссийском конкурсе искусств «Центр талантов – 2024», который состоялся в концертном зале Дома офицеров 5 и 6 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

​Псковские студенты стали победителями на всероссийском конкурсе искусств «Центр талантов – 2024». Фото здесь и далее: ПОКИ имени Римского-Корсакова

Анна Яковлевна, студентка со специализацией «этнохудожественное творчество» (преподаватель – заслуженный работник культуры РФ Вера Кагазежева), стала лауреатом I степени в номинации «Народный вокал», а также получила Гран-при за профессиональное исполнение протяжной песни Псковской области «Торил Ванюшка дорожку».

Арина Ильинова, студентка на направлении «музыкальное искусство эстрады» (преподаватель – заслуженная артистка России Марина Курчавова), получила звание лауреата I степени в номинации «Эстрадный вокал».

Отметим, что обе молодые вокалистки учатся в колледже первый год. Их исполнительское мастерство было высоко оценено членами жюри конкурса, и прежде всего председателем жюри Г. А. Лапицким – генеральным директором центра культуры «Витебск», директором международного фестиваля искусств «Славянский базар» (Беларусь).

Добавим, что ежегодный конкурс искусств «Центр талантов» проходит в рамках регионального фестиваля «На ветрах истории и современности». По мнению участниц, конкурсы центра – одни из самых сложных по уровню строгого судейства, по профессиональному уровню участников и по количеству представленных номинаций. Членами жюри в 2024 году стали педагоги музыкальных вузов, заслуженные артисты РФ из Санкт-Петербурга, Владимира и Пскова.

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