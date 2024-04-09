Матрёна Полурепица: что можно делать 9 апреля, а что запрещено

07:00, 09 апреля 2024, ПАИ

9 апреля православные христиане вспоминают о Матроне Солунской, жившей в III-IV веках и пострадавшей за свою веру. В народном календаре – Матрена Настовица, которую также называют Полурепицей. В старину в это время опасались менять постельное белье, считали, сколько репы можно съесть до нового урожая, и наблюдали за чибисами.

9 апреля в православных храмах будут вспоминать Матрону Солунскую, жившую в Салониках на стыке III-IV веков. Она была рабыней, обихаживающей иудейку Павтилу. Хозяйка заставляла Матрону отречься от православия, но постоянно получала отказ. Тайком служанка ходила в церковь, где могла помолиться и отвести душу. Узнав об этом, Павтила приказала избить Матрону. После этого рабыню бросили в каморку, где она умерла от тяжелых ран. Тело мученицы по приказу хозяйки сбросили с городской стены.

Правда, участь Павтилы оказалась незавидной. Через некоторое время она оступилась на том самом месте, откуда сбросили святую великомученицу Матрону, и разбилась насмерть.

Народный праздник, посвященный Матроне Солунской, связывают с приходом весны. Одно из названий – Матрена Настовица – объясняет обычай отбеливать ткани на поверхности земли, покрытой снегом. Его называли «настом». Как правило, к этому времени снег теряет воздушность, становится твердым. Поэтому в старину 9 апреля спешили завершить работу с тканью.

Второе название – Матрена Полурепица – адресовано одному из главных овощей, который поддерживал крестьянские семьи. Речь идет о репе. В это время ее остатки полагалось поделить на две части, одна из которых предназначалась для еды, а вторая – для будущей посадки. 9 апреля наши предки молились святой Матроне, прося помощи в выращивании репы.

Репу на Руси ценили наравне с картофелем, зная, что она и накормит, и вылечит. Доверие к овощной культуре, насыщенной целебными веществами, передавалось из поколения в поколение. Хозяйки ее подавали сырой, жарили, варили, парили. Поговорка «Проще пареной репы» – из стародавних времен.

Что нужно сделать на Матрену Полурепицу

Утро в этот день начинали с церкви. Особенно важно побывать там женщинам и девушкам, ведь святая великомученица Матрона Солунская считается их покровительницей. Сначала у иконы зажигали свечи и только после этого обращались с просьбами.

Святая способствует налаживанию домашних дел, грамотному ведению хозяйства, укреплению семейных уз. Матрена Настовица учит терпению, заботе, любви к ближним.

Праздник, посвященный святой великомученице, считался идеальным временем для домашних дел. В это время полагалось мыть пол, вытирать пыль, чистить кастрюли.

Хозяйки собирали старые ненужные вещи и выносили их на улицу. А вечером вместе с соседями разжигали костер, куда кидали тряпье, отслужившее свой срок. Люди знали, что этот ритуал поможет справиться с невзгодами, которые ходят по пятам.

Если на Матрену Полурепицу утро выдавалось туманным, крестьяне радовались, понимая, что год будет урожайным.

Сны, привидевшиеся на Матрону Настовицу, не сбываются. Но мудрые старцы советовали молодым запомнить их как предупреждение.

9 апреля (27 марта по старому стилю) именины отмечают: Макар, Александр, Иван, Павел. У людей, родившихся в это время, довольно непростой характер. Они бывают чересчур требовательны, что объясняется высоким чувством ответственности за близких.

Тот, кто понимает это, простит и не останется в обиде. Люди, рожденные на Матрону Полурепицу, умеют быть нежными и верными. Это – хорошие супруги, надежные и верные, прекрасные друзья и коллеги.

Матрена Настовица: что нельзя делать в это время

У народного праздника, который каждый называет по-своему: кто – Матрена Настовица, кто – Матрена Полурепица – есть свои запреты. Согласно народным поверьям, день считается опасным для ссор. Любые скандалы грозят затянуться надолго, превратив друзей в злейших врагов. В день Матрены Настовицы категорически в старину запрещалось:

Менять постельное белье, трясти одеялами, переворачивать их и совершать любые действия с постельными принадлежностями. Наши предки верили: это может в корне изменить, перевернуть судьбу. И не в лучшую сторону.

Ревновать. Разногласия, которые возникнут на этой почве, могут разрушить семейные узы.

Бездельничать. Согласно писаниям, Матрона Солунская любила работать, поэтому ценит трудолюбивых женщин.

Готовить еду на скорую руку. Все, что подается к столу, требует продуманности и щепетильности в приготовлении.

На Матрону Полурепицу запрещалось сплетничать, придумывать небылицы о людях и разносить их по округе. Наказанием станет суровый ответ судьбы: все придуманное вернется к злому источнику и начнет подтачивать его изнутри.