​Россиянам не нужно заранее оформлять визу в 120 стран мира

07:46, 09 апреля 2024, ПАИ

Россиянам не требуется заранее оформлять визу для путешествия в 120 стран мира, следует из данных рейтинга Passport Index, подготовленного компанией Henley&Partners.

В число 120 стран включены государства, куда виза не требуется вообще, а также страны, где визу получить достаточно легко. Так, ни загранпаспорт, ни виза не нужны в поездке в Белоруссию, Абхазию, Казахстан, Армению (только самолетом), Киргизию и Южную Осетию.

В Азии безвизовый въезд для российских граждан доступен в Турции, Таиланде, Вьетнаме, на Мальдивах, Малайзии, Гонконге, Лаосе, Мьянме, Маврикии и на Филиппинах.

В Европе без оформления визы можно въехать в Сербию и Черногорию, а на Ближнем Востоке в ОАЭ и Израиль. В Африке россиянам доступны Тунис и ЮАР, Египет, Сейшелы, Танзания, Эфиопия. А в Америке – Аргентина, Бразилия, Куба, Венесуэла, Перу, Чили, Доминикана.