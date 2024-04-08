Две семьи из Новоржева стали участниками всероссийского конкурса «Семья мастеровая»

22:19, 08 апреля 2024, ПАИ

Две семьи из Новоржевского района принимают участие во Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного творчества «Семья мастеровая». Татьяна Кривомазова и её дочь Татьяна Алексина представляют швейное ремесло. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

Татьяна Кривомазова уже более 20 лет занимается созданием одежды, изучает русский народный костюм и вдохновляет своим примером дочь, которая помогает маме в пошиве конкурсных работ для областных и всероссийских смотров.

Анна, Кузьма и Мирослава Федины представляют проект, в котором сочетается и мамина любовь к глине, и увлечение старшего сына столярным делом. Младшая дочь Мирослава активно помогает в создании уникальных изделий.

Татьяна Кривомазова и Анна Федина являются постоянными участниками районных, областных и всероссийских выставок. Также семья Кривомазовых ведёт свой блог «Живи, деревня Псковская».