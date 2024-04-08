«Благовещенские встречи» пройдут в Пскове
«Благовещенские встречи» пройдут в Псковском центре народного творчества 11 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.
В вечёрке примут участие фольклорный ансамбль «Уграда» и любители народных традиций. Участники встречи поговорят о традициях и обрядах на Благовещение в Псковской области, исполнят весенние песни и заклички.
Также в этот вечер прозвучат русские духовные стихи, в том числе произведения, написанные протоиереем, настоятелем храма Святого Николая на острове Талабск Николаем (Гурьяновым).
Специалисты Дома ремёсел проведут мастер-класс по изготовлению благовещенских птичек.
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