Митрополит Арсений совершил монашеский постриг в Псково-Печерском монастыре
8 апреля, накануне вторника 4-й седмицы Великого поста, по окончании вечернего богослужения митрополит Псковский и Порховский Арсений совершил монашеский постриг в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе обители.
В мантию были пострижены: иеромонах Адам (Сеньковец), монах Давид (Елюшкин), монах Иаков (Дубленин) с наречением имен в честь святых праотцев.
Также митрополит Арсений совершил постриг в иноки послушников Псково-Печерской обители Андрея Герасимова, Павла Бойко, Игоря Изотова с сохранением имен.
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