Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Митрополит Арсений совершил монашеский постриг в Псково-Печерском монастыре

8 апреля, накануне вторника 4-й седмицы Великого поста, по окончании вечернего богослужения митрополит Псковский и Порховский Арсений совершил монашеский постриг в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе обители.

Фото пресс-службы обители

В мантию были пострижены: иеромонах Адам (Сеньковец), монах Давид (Елюшкин), монах Иаков (Дубленин) с наречением имен в честь святых праотцев.

Также митрополит Арсений совершил постриг в иноки послушников Псково-Печерской обители Андрея Герасимова, Павла Бойко, Игоря Изотова с сохранением имен.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 апреля 2024

Митрополит Арсений совершил монашеский постриг в Псково-Печерском монастыре
09 апреля 2024

Матрёна Полурепица: что можно делать 9 апреля, а что запрещено
08 апреля 2024

Михаил Ведерников: Вопрос демографии для современной Псковской области один из приоритетных
08 апреля 2024

Себежанка стала победительницей Всероссийской олимпиады «Символы России. История письменности»
08 апреля 2024

«Благовещенские встречи» пройдут в Пскове
08 апреля 2024

Срезка старого асфальта началась на улице Юбилейной в Пскове
08 апреля 2024

Память погибшего воина-афганца почтили в невельской школе
08 апреля 2024

Скончалась врач-терапевт Гдовской районной больницы Ольга Галахова

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...