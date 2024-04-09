Митрополит Арсений совершил монашеский постриг в Псково-Печерском монастыре

08:27, 09 апреля 2024, ПАИ

8 апреля, накануне вторника 4-й седмицы Великого поста, по окончании вечернего богослужения митрополит Псковский и Порховский Арсений совершил монашеский постриг в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе обители.

В мантию были пострижены: иеромонах Адам (Сеньковец), монах Давид (Елюшкин), монах Иаков (Дубленин) с наречением имен в честь святых праотцев.

Также митрополит Арсений совершил постриг в иноки послушников Псково-Печерской обители Андрея Герасимова, Павла Бойко, Игоря Изотова с сохранением имен.