Житель Дно заплатит 160 тысяч рублей за отстрел косули
Суд взыскал с жителя Дно материальный ущерб в размере 160 тысяч рублей за незаконную охоту на косулю, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Житель Дно отстрелил самца косули европейской в Новгородской области на территории закреплённых охотничьих угодий. Мужчине назначили штраф 15 тысяч рублей и освободили от уголовного дела.
Позднее комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области оценил причинённый незаконной охотой ущерб в 200 тысяч рублей, 40 тысяч рублей из которых мужчина перечислил на счёт комитета, а оставшуюся часть отказался выплачивать добровольно. В связи с этим представитель комитета обратился в суд.
Суд удовлетворил исковые требования и взыскал с мужчины материальный ущерб в размере 160 тысяч рублей.