Житель Дно заплатит 160 тысяч рублей за отстрел косули

09:40, 09 апреля 2024, ПАИ

Суд взыскал с жителя Дно материальный ущерб в размере 160 тысяч рублей за незаконную охоту на косулю, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Житель Дно отстрелил самца косули европейской в Новгородской области на территории закреплённых охотничьих угодий. Мужчине назначили штраф 15 тысяч рублей и освободили от уголовного дела.

Позднее комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области оценил причинённый незаконной охотой ущерб в 200 тысяч рублей, 40 тысяч рублей из которых мужчина перечислил на счёт комитета, а оставшуюся часть отказался выплачивать добровольно. В связи с этим представитель комитета обратился в суд.

Суд удовлетворил исковые требования и взыскал с мужчины материальный ущерб в размере 160 тысяч рублей.