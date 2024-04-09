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Общество

Десять лет тюрьмы грозит жителю Гдовского района за хищение более 1,3 млн рублей у пенсионерки

Житель Гдовского района предстанет перед судом за хищение более 1,3 млн рублей у пенсионерки. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковской области.

До десяти лет тюрьмы грозит жителю Гдовского района за хищение более 1,3 млн рублей у пенсионерки. Фото: ПАИ

С мая по июль 2022 года, используя доверительные отношения со знакомой пенсионеркой, 37-летний местный житель систематически брал у нее деньги под ложными предлогами.

При этом возвращать долг он не собирался. Всего мужчина обманом похитил у пенсионерки 1 350 000 рублей.

Гдович обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Гдовский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

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