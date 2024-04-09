Исследователи из России и Белоруссии принимают участие в археологической конференции в Пскове

10:04, 09 апреля 2024, ПАИ

Научная конференция «Археология и история Пскова и Псковской земли». Семинар им. академика В. В. Седова» стартовала в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника сегодня, 9 апреля, передает корреспондент ПАИ.

В течение трёх дней, с 9 по 11 апреля, на 69-й встрече археологов представят свои доклады ученые и реставраторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Казани, Твери, Великого Новгорода и Краснодара, а также из Белоруссии – Минска и Полоцка.

Всего на конференции представят более 70 докладов.

Особенностью 69-го семинара стало то, что в программе представлен блок докладов о результатах работы палеоантропологических исследований некрополей в Псковской области.

Организаторами научной конференции являются Институт археологии РАН, Археологический центр Псковской области, Псковский музей-заповедник и комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области.