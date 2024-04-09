Водитель автомобиля госпитализирован после ДТП в Новосокольническом районе
LADA Largus и Mitsubishi Galant столкнулись в Новосокольническом районе. Водитель Mitsubishi был госпитализирован, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
ДТП произошло у поворота на деревню Бор. LADA Largus и Mitsubishi Galant столкнулись на дороге, после чего последний вылетел в кювет.
Прибывшие пожарные деблокировали водителя из автомобиля в кювете и передали медикам для госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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