Водитель автомобиля госпитализирован после ДТП в Новосокольническом районе

11:10, 09 апреля 2024, ПАИ

LADA Largus и Mitsubishi Galant столкнулись в Новосокольническом районе. Водитель Mitsubishi был госпитализирован, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









ДТП произошло у поворота на деревню Бор. LADA Largus и Mitsubishi Galant столкнулись на дороге, после чего последний вылетел в кювет.

Прибывшие пожарные деблокировали водителя из автомобиля в кювете и передали медикам для госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.