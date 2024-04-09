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Окружные футбольные соревнования среди девушек и смешанных команд пройдут в Пскове

Первенство Северо-Западного федерального округа по футболу среди девушек в четырёх возрастных группах, а также фестиваль для смешанных команд до 12 и до 10 лет пройдут в Пскове с 13 по 17 мая. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

Окружные футбольные соревнования среди девушек и смешанных команд пройдут в Пскове. Фото: ОФФ «Северо-Запад»

Турниры станут отборочными этапами всероссийских соревнований по футболу, путёвки на которые получат только победители.

Всего в рамках мероприятия состоится шесть турниров. Победители фестиваля среди смешанных команд в двух возрастных группах отправятся на финал в Новороссийск.

Первенство СЗФО по футболу среди девушек пройдёт в четырёх возрастных категориях: до 19, 17, 15 и 13 лет. Победитель турнира среди девушек до 15 лет отправится в Астрахань на финальный этап. Место проведения финалов для остальных состязаний пока неизвестно.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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