На бесплатный вебинар «Родители и педагоги: точки соприкосновения и очаги недопонимания» приглашают псковичей

13:03, 09 апреля 2024, ПАИ

13 апреля в 10:00 служба семейного консультирования «Содействие» при ПсковГУ организует бесплатный вебинар «Родители и педагоги: точки соприкосновения и очаги недопонимания». Вебинар будет полезен родителям, законным представителям детей и тем, кто хочет взять на воспитание приёмного ребёнка.

Профессор кафедры педагогики начального и дошкольного образования Государственного гуманитарно-технологического университета Алексей Майер расскажет, где граница сфер влияния семьи и школы на формирование личности ребенка, как можно организовать эффективное взаимодействие педагогов и родителей.

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.

Напомним, служба семейного консультирования «Содействие» создана в ПсковГУ при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование», федерального проекта «Современная школа» и оказывает бесплатные консультационные услуги для родителей.