В Печорском округе приступили к ремонту дорог

14:13, 09 апреля 2024, ПАИ

В Печорском муниципальном округе приступили к ремонту дорог, сообщил его глава Валерий Зайцев.

«Вместе с начальником отдела дорожного строительства и транспорта администрации Вадимом Савельевым проконтролировали ход работ по укладке выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на улицах Парижской Коммуны и Парковой в Новом Изборске. Ремонт этих дорог проходит в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», - напомнил Валерий Зайцев.

Кроме того, в перечень для ремонта в этом году включены улица Автомобилистов в Печорах и девять объектов в сельском поселении «Круппская волость». Среди них улица в деревне Дрисливик, улицы № 1, 2 и 3 в деревне Замошье, улицы № 1 и 2 в деревне Сухлово, улицы № 1, 2 и 3 в деревне Кулье.

Общая протяженность реконструируемой улично-дорожной сети в округе превысит 6,5 км.