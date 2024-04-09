Когда в Пскове исчезли последние водяные мельницы, рассказали в региональном архиве

15:05, 09 апреля 2024, ПАИ

О расположении водяных мельниц в Пскове рассказали в Государственном архиве Псковской области. Раньше берега реки Псковы были усыпаны ими.

Самая первая водяная мельница упоминается в летописи за ноябрь 1444 года – в записи о церкви Богоявления в Бродах указано, что она стояла «против мельницы».

Пишут летописцы и о том, что «выгоре мельницы» в пожаре в апреле 1562 года. В Писцовой книге 1585-1587 гг. о местах существования мельниц можно узнать по отчету налогоплательщиков: мельница Козмодемьянского монастыря под Гремячею горою, мельница за Гремячими воротами у речки Милевицы под Хлебною горкою и многие-многие другие.

Реставратор, архитектор Юрий Спегальский предполагал, что в XVI веке на реке Пскове в границах города насчитывалось не менее 20 водяных мельниц. Натан Левин в своей книге «Псков на старых открытках» писал: «...через пять лет после Баториева нашествия в городе на Пскове действовали 25 мельниц и 9 мельничных мест пустовало».

К началу XX века их стало значительно меньше. А к 1960-м годам они и вовсе перестали существовать.