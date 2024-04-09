Плотва на Вороне: рыбаки начали сезон на открытой воде

15:44, 09 апреля 2024, ПАИ

В воскресенье, 7 апреля, открыли сезон серебра на открытой воде. Были на Вороне – самой левой протоке в устье реки Великой. Скажу сразу – плотва идёт ходом, клевало почти без перерыва с 08:00 и до конца рыбалки (16:00). Клевало на всё – и на червя, и на опарыша, и на бутерброд.

Эх, хорошая была лодочная станция…

Заезжали с Большой Листовки, есть такая деревня в Псковском районе. Давненько я там не был, и утром с товарищем не сразу нашли, где же можно подъехать к воде. Когда-то здесь на старой лодочной станции мы спускали свои лодки, но сейчас всё загорожено и ворота под замком. Я не был ещё тогда рыбаком, а товарищ рассказал, как было здесь удобно, когда станция ещё функционировала: подъехал, заплатил рубль или полтора, взял гребную лодку напрокат и рыбачь целый день. Особенно это было востребовано ранней весной при ловле плотвы. Вспомнили, как в конце девяностых и в нулевые годы (нулевые я уже застал как рыболов) можно было взять лицензию на весенний лов плотвы сетями всем желающим, за плату, естественно, но цена была вполне приемлемой. Делалось это с двумя целями: и для пополнения не самого обильного стола граждан, время было такое, и для активного прореживания сорной рыбы, каковой плотва тогда считалась. Хорошее было время…

Спасибо! И красиво, и уютно

Оставили машины у высокого забора бывшей станции, а сами пешком пошли посмотреть, где же нам приткнуться поближе к воде. Вскоре увидели мужчину, стоящего на берегу возле лодки и вглядывавшегося в сторону Вороны. Поздоровались. Мужчина сразу, без обиняков, заявил: «Хотел выплыть сетки проверить, да услышал звук лодочного мотора. Не инспекция ли?» Инспекция нам была «по барабану», а потому сразу же поинтересовались: «А плотву здесь уже ловят? Плотва зашла с озера?» Мужчина продолжил откровенничать: «Вчера на пять концов (количество сетей. – Прим. авт.) всего ведро рыбы. Разве это зашла? Но на фарватере лодки вчера стояли, плотву полавливали. Может, сегодня и в сетях получше будет» Узнав, что мы ищем подъезд к воде, повернулся и показал рукой: «Да вон же, за ручьём, специально целую площадку для вас сделали. И машинам парковка есть, и для лодок там много места». Поблагодарили и поехали в указанном направлении. И действительно – и подъезд удобный, и места достаточно. Площадка огорожена красивыми камнями-валунами, берег чистый, без камышей, скоро травка зазеленеет. Спасибо тем, кто это сделал: и красиво, и уютно получилось. Парень, рядом спускавший на воду свою лодку, заметил: «А их заставили сделать эту площадку после многочисленных жалоб рыболовов и простых граждан. Ведь одно время действительно подъехать к воде здесь в Листовке было негде». Я не стал уточнять, кого это «их заставили», но, видимо, касалось это местной власти. Проблема подъездов к рекам и озёрам в нашем регионе действительно существует. А ещё он рассказал, что они и вчера здесь же рыбачили и очень даже неплохо получилось. Ловили они на поплавок с прикормкой, стояли на середине русла, с утра на удивление крупная плотва клевала, а с обеда мелочь стала одолевать, да и клёв стал хуже.

С мотором можно, но без удочек

Восемь машин с рыболовами я насчитал, пока мы накачивали свои лодки. Популярное место, оказывается. Погребли вёслами минут двадцать и выбрались на середину Вороны, решили попробовать на русле половить. Но большинство лодок отправились к выходу в озеро. И вот что мне непонятно – почему более половины из всех лодок были с моторами? По правилам рыболовства пользование лодочными моторами сейчас запрещено, но эти рыболовы ссылаются на то, что распоряжением главы администрации Псковской области запрет на моторы наступает только с 15 апреля. Правила рыболовства – это приказ Министерства сельского хозяйства РФ №620 от 21.10.2020, по сути это закон Российской Федерации, и юридически он сильнее, выше любых региональных распоряжений. Кто и как вводит рыболовов-любителей в заблуждение, непонятно. С этим вопросом я на другой день обратился в псковскую рыболовную инспекцию. И вот что мне ответил заместитель начальника отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Владислав Колесников: «Использование лодочных моторов не запрещено. Но если лодку с мотором на воде остановит государственный рыболовный инспектор и в ней будут рыболовные снасти, неважно какие – удочка, спиннинг или что другое, то обязательно будет выписан протокол о нарушении правил рыболовства. Любительское рыболовство с использованием маломерных и прогулочных судов с применением моторов от распаления льда и до 15 июня на всех водоёмах Псковской области запрещено».

А вот промысел разрешён. В этот день я наблюдал, как мимо нас четырежды туда-сюда прошла лодка промысловика. Все четыре раза его «Казанка» была тяжело нагружена сетями, шестами с флажками и прочей необходимостью. Неужели он один каждый раз всё это успевал расставить в озере? Если так, то этот рыболов прямо стахановец с высочайшей производительностью труда. Других лодок промысловиков замечено не было.

Клёв как на «Чёрных камнях»

С самого утра я начал ловить на донку с кормушкой – клевало без перерыва и очень часто, но подсечь не всегда удавалось и попадалось очень много мелочи. Да и расход червя большой. Часов с одиннадцати переключился на поплавочную удочку. И процесс стал более увлекательным – и плотва покрупнее стала попадаться, и сходов почти не было, и пустых поклёвок не стало. Но мелочи всё равно было много. Товарищ рыбачил неподалёку от меня ближе к правому берегу, и у него с клёвом поначалу было не очень, пока и он не переместился строго на середину протоки. Слева от меня метрах в тридцати рыбачил незнакомец, у него тоже клевало не часто, но в один из моментов я заметил, как его удилище согнулось в дугу, он с трудом крутил катушку, долго подтаскивал к лодке и возле самого борта рыбина, подняв фонтан брызг, у него ушла. Похоже, что это был крупный лещ. Хороший знак, знать, не только плотва двинулась на нерест, но и серьёзная рыба пришла в движение. Но в наших уловах в этот день было только «серебро». В итоге на берег я привёз 7-8 кг, размер средний, крупной плотвы, весом 200-250 грамм всего с десяток, мелкой много отпустил.

И МЧС, и полиция…

Пока сушили лодки, на краю площадки заметил на одном из деревьев свежие следы от зубов бобра, а рядом с деревом – большой валун. Подошёл поближе и обомлел. Да и не камень это вовсе, а остов большого дерева, несколько лет назад заточенного под карандаш водоплавающими грызунами.

Ох и толстое же они дерево тогда завалили, не менее чем в два обхвата. Много у нас бобров развелось, и следы их жизнедеятельности встречаются повсюду.

Не успели мы загрузить свою поклажу, как на стоянку приехали и МЧС, и полиция. Товарищ пошутил: «А мы вас и не вызывали». На что нам ответили, что их вызвали другие рыболовы, только что обнаружившие утопленника, по всей видимости, погибшего в воде ещё осенью. Сотрудники МЧС спустили лодку на воду, двое из них облачились в костюмы для подводного плавания и отправились к месту происшествия.

Вот на такой совсем не весёлой ноте наша первая рыбалка на открытой воде и закончилась. Берегите себя, уважаемые рыболовы. Не пренебрегайте правилами безопасного нахождения на воде.