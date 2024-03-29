Чудо чудное, или Итоги псковской рыболовной зимы. Часть 2

16:29, 29 марта 2024, ПАИ

Продолжаем историю о том, как псковские рыбаки успешно закончили зимний сезон.

Фантастическое возвращение удочки, утащенной рыбой

25 февраля 2024. Тёплое озеро. Чудская Рудница.

Втроём отправились за «серебром» на Тёплое озеро. По последним сведениям, туда зашла очень крупная плотва и ещё три дня назад её клёв был «пулемётный». Но и в одном месте по паре лунок пробурили, и в другом, и в третьем – нет плотвы. Повстречавшиеся местные промысловые рыболовы подсказали, что плотву здесь ловили. Перешли. Засверлились неподалёку друг от друга. Я пробурил две лунки, но закормил только одну (обнаружится плотва, тогда и вторую закормлю). В одну опустил донку, в другую – мормышку. А вот и первая поклёвка! На мормышку попался толстенький ёрш. И ещё один, и ещё, и ещё. Где вы были, колючие золотые рыбки, десять дней назад, вы нам тогда очень нужны были.

На десятом ерше я остановился – сегодня такая рыба меня не интересует. Убрал мормышку, опустил блесну в лунку и начал играть ей, в полглаза посматривая на донную удочку. Поплавок не шевелился, а на блесну минут через десять такой мощный удар последовал, что я от неожиданности чуть удочку не выронил. Но успел подсечь и выудил окуня-красавца весом около пятисот граммов. Ещё какое-то время поблеснил, но поклёвок больше не было. «Ну, не один же ты здесь плавал? – глядя на окуня, рассуждал я. – Где-то рядом и другие твои собратья должны быть».

Не убирая поплавочную удочку, я встал, и в четырёх метрах просверлил ещё одну лунку. Продолжил блеснить, контролируя донку – поплавок мне был виден. Через десяток минут я ощутил ещё более мощный удар на блесну и выудил второго полосатого горбача, размером даже больше первого. Он крепко сопротивлялся и даже в лунку я его не сразу завёл. А как глубоко заглотил, лишь миллиметра три блесны «Судачья» № 5 оставалось снаружи. Отличные экземпляры попались! Надо покрутиться вокруг этого места. Но в этой лунке больше не клевало и я рядом просверлил ещё три. В первой лунке – ничего, во второй – пусто. Играю блесной и всё время поглядываю на донную удочку – она на месте. Перешёл на третью лунку, раз десять подкинул блесну, опять бросил взгляд в сторону донной удочки. А её и нет! Подбежал к лунке – точно нет, ни рядом, ни в лунке. А ведь нетонущая у меня удочка и некрупной рыбке просто сил не хватит утащить её в лунку. Неужели опять гигант какой-то на мою удочку позарился? Вот, блин. Ещё одна удочка минус. И это уже подряд на второй рыбалке. Повздыхал, поделился эмоциями с товарищами, но сильно не расстроился, всё же мои удочки совсем не такие, с какими недавно псковича задержали на таможенном посту МАПП «Убылинка» на российско-латвийской границе. Мои удочки – это расходный материал.

Клевать перестало. Станислав и Марьян ушли на другое место. Я же остался, просверлил ещё с десяток лунок вокруг, но пусто. Отошёл в сторону, насверлил десятка полтора новых лунок, но лишь в одной клюнул толстенький полосатик. Есть здесь хороший окунь, но вот клюёт очень редко. Хотел уже идти к товарищам, они были метрах в четырёхстах от меня, но смотрю, а они уже ко мне возвращаются.

Понятно – и там не клюёт. Ну, раз так, то здесь и буду продолжать рыбачить. Опустил блесну в очередную лунку, раз пять взмахнул и… глазам своим не верю. В этой лунке словно подводная лодка из глубины всплывает… моя удочка с белой пенопластовой ручкой. Не может быть! Не мираж ли это? Но рассуждать было некогда – как появилась, так вновь и исчезнуть может. Я отбросил в сторону удилище с блесной и ухватился за всплывшую рукоятку. Точно, моя пропажа! Тяну удочку на себя, а она не идёт – на том конце лески кто-то серьёзно упирается. Я к себе, а тот кто-то – к себе, я к себе, он – к себе, кто-то очень хороший сидит на крючке. Я боялся порвать леску и тянул потихоньку, ощущая серьёзные рывки крупной рыбины. Неужели килограммовый окунь попался?

На последнем этапе процесс выуживания ненадолго застопорился, мне было никак не завести рыбину в лунку. Но всё же завёл, и через несколько секунд на льду оказалась… огромная плотвина. Так вот кто, оказывается, утащил мою удочку. Ну, хорошо, стащить удочку – такое не часто, но бывает. Но как получилось, что рыбина утащила её в одной лунке, а удочка всплыла в другой? И ладно бы эти две лунки были рядом, но я шагами измерил расстояние между сегодняшними удивительными лунками, и оно оказалось… 45 метров.

Вы представляете? Это невероятное, просто фантастическое совпадение. И поверить в такое чудо очень сложно, но мои товарищи, Марьян и Стас, это подтвердят, в этот момент они оказались рядом. И, естественно, тоже дружно офигели. Крючок плотва заглотила глубоко в желудок, вынимали его долго и вынули только специальным приспособлением. Измерили длину – 31 сантиметр, домашнее взвешивание показало вес 745 граммов. Это моя рекордная плотка за все годы, даже по весне никогда крупнее не попадалась.

Больше мы там ничего не поймали. Возвращаясь к берегу, где-то на середине пути, присоединившись к группе из четырёх рыболовов, по полтора-два десятка чудской плотвы всё же словили. Уловы слабенькие, но гигантская плотвина и фантастическое возвращение моей удочки, думаю, мне запомнятся надолго.

Врата ада

10 марта 2024 года. Тёплое озеро, Чудская Рудница.

Мы были на Тёплом озере, а поразило озеро Чудское. Такой мощной канонады я ещё в жизни своей не слышал. Погода была великолепная – утром морозец, а часам к 11 очень здорово солнце пригрело, даже через зимние одежды приятно ощущалось первое тепло весны. И примерно с этого часа со стороны островов (эстонский Пийрисаар, российский Сиговец) с Чудского озера начал доноситься сначала шум, потом гром, потом продолжительные раскаты грома, а затем загремела настоящая канонада. Притом звуки были очень громкие и непрерывные около двух часов подряд. Для меня было понятно – это солнце и законы природы делали своё дело и ломали лёд. Вернее, «ломали» – это неправильное выражение, лёд трещал от резкого образования множества трещин в нём при нагревании.

Я не первый раз был в такой обстановке, иногда образовывающиеся трещины внезапно проходили чуть ли не под моим рыбацким ящиком, и в этот момент рыболовов с ящика силища природы чуть ли не скидывает. Но это не значит, что лёд под тобой расходится, нет. Просто на льду, как на стекле, появляются трещины, только они многокилометровой длины, а шириной всего сантиметр или два, очень редко ширина достигает 5-10 сантиметров. Но были редкие случаи, когда именно при таких природных явлениях лёд сдвигало и на метр, и на два. И образование таких трещин всегда сопровождается громкими пронзительными характерными звуками.

До вчерашнего дня я их много раз слышал, но в одиночном исполнении или в исполнении маленького хора и по времени непродолжительно. А вчера… Трещало так громко, хотя мы были примерно в 7-10 километрах от места действия, что я невольно сравнивал эти звуки сначала с непрерывно и громко работающей огромной камнедробилкой, а когда звуки достигали и вовсе неестественной и очень настораживающей громкости, то другое сравнение пришло в мою голову.

Наверное, именно так выглядят врата ада – впереди узкий проход меж двух островов, а за этим проходом (ворота) ещё невидимые, но уже устрашающе громко слышимые звуки ужаса. Один из товарищей предложил даже заканчивать с рыбалкой, а то, не дай Бог, как бы и до нас этот ад не добрался. Но обстановка вокруг нас на Тёплом озере была спокойная, хотя реденько, но и здесь лёд постреливал. И клевало именно в этот период более-менее. Естественно, мы товарища не поддержали, успокоили и продолжили рыбачить. В час дня солнце закрыли лёгкие облака, ласкающее тепло закончилось, как закончилась и канонада. И клёв закончился, поклёвки стали очень редкими. Пару часов промаявшись с таким клёвом, в три часа дня мы рыбалку закончили.

История одной фотографии

10.03.24. Тёплое озеро, Чудская Рудница.

Второй день кряду мы на льду в Чудской Руднице. И опять не очень. Вчера ровно 40 плоток словил, сегодня чуть лучше – 45 штук. Одно радует – размер плотвы крупный, настоящий чудской размер. Но запомнилась рыбалка совсем не рыбой, а канонадой льда и маленькой историей одной моей фотографии. Ещё вчера вечером на другом берегу местного канала на одном из больших деревьев я заметил свежие следы от работы бобров – самых крупных грызунов местной фауны. На фоне серого земляного отвала ярко выделялось светлое пятно наполовину сгрызенного ствола ещё растущего дерева. Вчера мы торопились, но для себя я отметил, что в следующий раз неплохо было бы перебраться на ту сторону да зафиксировать на фото эту яркую картинку природы.

И следующий раз подвернулся уже на другой день. Возвращаясь с озера, мы вдвоём уже подошли к стоянке автомобилей, а третий наш товарищ всю дорогу то и дело разговаривал по телефону и отстал метров на триста. Вот, думаю, и хорошо. Пока он подойдёт, я за пять минут успею сходить к интересующему меня дереву и вернусь обратно.

Оставил у машины санки, снял куртку, было тепло. И вчера, и сегодня солнышко пригревало очень хорошо, но лёд был ещё крепкий, и лишь по краям канала появились первые закрайки. Я направился по льду канала на противоположную сторону прямиком к дереву. Но выйти там на берег не смог – закраек оказался слишком широким. Перепрыгивать – это не вариант, отталкиваясь, можно и провалиться, надо поискать место поуже, где и перешагнуть можно будет. Нашёл такое место, но не сразу, и метрах в пятидесяти в стороне от дерева. Вылез на берег. Надо было пошевеливаться, чтобы не задерживать товарищей. А берег очень крутой, когда-то канал, наверное, рыли экскаваторами, и на той стороне образовался высокий вал из глины с песком. Да плюс к крутизне весь вал со временем зарос густым кустарником и деревьями, словно вьетнамские джунгли. Пробираться вдоль берега было невозможно.

Пришлось подниматься на вал. И только я сделал пару шагов вверх, как поскользнулся и упал на бок, да ещё и вымазался. Оказалось, что под прошлогодними листьями и травой земля оттаяла всего на пару сантиметров, а дальше – лёд и глина с песком, очень скользко. Ну, не сдаваться же? Выломал хорошую палку и только с её помощью и цепляясь второй рукой за кустарник, я с трудом поднялся наверх. Там стало попроще, но, по всей видимости, здесь никто и никогда со дня окончания землеройных работ не ходил – и неровно, и скользко, и сплошные заросли. Дошёл, но спускаясь к дереву, ещё раз поскользнулся.

А там – красота удивительная. Огромное дерево толщиной как минимум в два обхвата, наверное, самое большое в округе, уже наполовину было сточено острыми резцами бобров. Вокруг дерева лежал толстый слой свежих белых одинакового размера чешуйчатых стружек. Срез на дереве своей формой напоминал песочные часы или два остро заточенных карандаша, остриём направленные друг на друга. Сколько зверьков тут работало и как долго по времени – сказать трудно, но свежая тропа из воды к дереву натоптана ногами не одного бобра, а судя по двум полыньям во льду, приступили к этой работе они недавно, дня три назад, вернее, три ночи, ведь их деятельность протекает в основном в тёмное время суток.

Думаю, как первые закрайки образовались рядом с деревом, так они к своей работе и приступили. Интересно, в какую сторону они будут валить дерево. Обычно валят в воду или как можно ближе к воде, но в данном случае пока подгрызено так, что дерево скорее упадёт в противоположную сторону. Но бобры не только усердные лесорубы, но и очень умные инженеры, думаю, завалят именно так, как им надо. И сделают они свою работу, я думаю, в ближайшие три-четыре ночи.

Зоологи утверждают, что один взрослый бобёр за смену, то есть за ночь, запросто сваливает дерево сорок сантиметров в диаметре. Резцы у этих грызунов растут по одному миллиметру в сутки, поэтому они их должны постоянно стачивать, иначе четыре главных зуба загнутся, утратят свои функции и зверёк погибнет от голода. Любопытно, что в некоторых странах бобра считают… рыбой. Да-да, это не шутка. Триста лет назад по просьбе архиепископа города Квебек католическая церковь назвала бобра рыбой, чтобы поселенцы могли есть его по пятницам, когда католикам запрещено мясо. Говорят, мясо бобра вкусное и очень полезное, но в наше время и мясо, и особенно шкурки, некогда называвшиеся «коричневым золотом», почти до нуля утратили свою популярность.

Это работа бобров – самых крупных грызунов в нашей природе. Озвучивая видео, я оговорился и назвал это место Путьково. Нет, это Чудская Рудница.

Я сфотографировал дерево и отправился в обратный путь. Подошёл к месту, где со льда на землю переходил, ткнул палкой в лёд, а он и не лёд вовсе, а картон размочаленный, перешагнуть не получится и перепрыгивать тем более не стоит. А может, я не здесь со льда выходил? Да нет, вот мои следы на земле, когда я поскользнулся. Ладно, пойду искать другой выход на лёд.

Метров тридцать прошёл, с трудом продираясь вдоль самого берега – нет нормального выхода, везде или очень широко, или лёд палкой на раз протыкается. Не менее чем в пяти местах попытался выйти на лёд канала – ничего не получается. И чем дальше в сторону озера я отходил, тем шире становились закрайки.

Товарищи уже заждались и не понимали, что я там шарахаюсь, а к машине не иду. Прокричал им, что на лёд выйти не могу и придётся идти в обход. А есть ли он, этот обход? Неизвестно. Опять забрался наверх и по гребню начал продираться в обратную сторону. Пробирался медленно, заросли там серьёзные. А вдруг с этой стороны в канал ручей какой-нибудь впадает или болото начинается? И то и другое может оказаться в незамёрзшем состоянии. Шёл и сомневался. Но обошлось. Ни болота, ни ручья в торце канала не было, и я наконец-то, выбрался на «большую» землю. Пошёл к машине, вдруг слышу сигнал автомобиля совсем с другой стороны. Оказывается, товарищи мои вещи загрузили, когда увидели, куда я пошёл в обход, и подъехали поближе. Извинился перед ними за задержку, а Станислава попросил снегом оттереть следы глины на моей одежде. Минут десять очищали и отмывали мой рыболовный комбинезон. Более-менее привели меня в порядок и поехали домой. Пятьдесят минут продолжалась моя «пятиминутка» на фотографирование.