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Культура

Концерт лауреатов фестиваля «Открытое искусство» пройдёт в Пскове 13 апреля

Концерт лауреатов Международного образовательного фестиваля «Открытое искусство» пройдёт на сцене Псковской областной филармонии 13 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Концерт лауреатов фестиваля «Открытое искусство» пройдёт в Пскове 13 апреля. Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Лауреаты Фестиваля в различных направлениях: инструментальное исполнительство (оркестровые струнные и духовые инструменты, инструменты народного оркестра, ударные инструменты); хореографическое искусство (классический танец, современный танец, народный танец); вокальное искусство (академическое пение, песня и романс, сольное народное пение) приедут в Псков с большим гала-концертом.

В концерте примут участие заслуженный артист России, экс-премьер Мариинского театра, главный балетмейстер Большого театра Беларуси Игорь Колб и заслуженная артистка Республики Ингушетия, солистка Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» им. Л.Г. Зыкиной Анна Сиднина.

Главной целью фестиваля является создание полноценных условий для развития способностей и творческого потенциала любого одаренного ребенка, независимо от социального положения и финансовых возможностей семьи. Участие в фестивале происходит на безвозмездной основе, необходим только талант и желание развиваться.

Организатором фестиваля является продюсерский центр «Открытое искусство». В пресс-службе отметили, что организатор фестиваля уже не первый год поддерживает разнообразные творческие и образовательные инициативы, тем самым способствуя сохранению и развитию культурного наследия России.

Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Новгородской области.

Вход на концерт будет осуществляться по пригласительным билетам. Билеты можно получить в кассе БКЗ с 10 апреля с 11:00. Количество пригласительных ограничено, в одни руки не более четырёх штук.

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