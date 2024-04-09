Выставка «Пушкин и театр» откроется в Псковском музее-заповеднике 18 апреля
Выставка Бахрушинского театрального музея «Пушкин и театр» откроется в Псковском музее-заповеднике 18 апреля. Она будет приурочена к 225-летию со дня рождения поэта, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.
«Материалы, связанные с театром пушкинской поры, с постановками наиболее значимых спектаклей по его произведениям, в большом количестве имеются в фондах музея, а потому смогут создать полную картину русской театральной пушкинианы, – отметила генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.
Структура выставки определяется идеей Александра Пушкина о площадном характере театрального искусства. Пушкинский театр строится как шесть последовательно расположенных кругов-площадей. Во время того, как через них проходят посетители, их сопровождают архивные видеоматериалы.
Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова также подчеркнула, что выставка позволит больше узнать о различных тенденциях в сценографии постановок пушкинских опер и даст возможность ощутить «этот неповторимый русский дух пушкинианы».
Выставка «Пушкин и театр» откроется во Дворе Постникова Псковского музея. Проект организован НКО «Фонд развития Бахрушинского музея» при поддержке Министерства культуры РФ.
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