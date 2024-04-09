Более 40 тонн ананасов из Центральной Америки поступило в Псковскую область

16:28, 09 апреля 2024, ПАИ

42 тонны свежих ананасов поступило в Псковскую область из Центральной Америки в марте 2024 года через пункты пропуска, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Вся импортная подкарантинная продукция происхождением из Коста-Рики. Все партии растительной продукции успешно прошли карантинный фитосанитарный контроль и были разрешены к ввозу на территорию региона.