Псковский врач прочитала две лекции в онкоцентре Донецка
Две лекции и мастер-класс провела для донецких врачей заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по региональному сосудистому центру Алина Кузуб. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Межрегиональная конференция «Актуальные вопросы анестезиологии и реаниматологии» прошла в республиканском онкологическом центре им. проф. Г. В. Бондаря в Донецке. Главный внештатный кардиолог комитета по здравоохранению прочитала лекции на темы «Острый коронарный синдром» и «Острая сердечная недостаточность», а также провела мастер-класс по прикроватному экстренному УЗИ и фокусной эхокардиографии.
В ходе мероприятия обсудили целый ряд вопросов, среди которых седация у пациентов нейрохирургического профиля, хирургические аспекты нейротравмы, фокусная эхокардиография и многие другие.
«Проведение подобных мероприятий – возможность обмена опытом для медицинских специалистов из разных регионов России», – отметили в Министерстве здравоохранения ДНР.
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