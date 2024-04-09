Псковский врач прочитала две лекции в онкоцентре Донецка

16:35, 09 апреля 2024, ПАИ

Две лекции и мастер-класс провела для донецких врачей заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по региональному сосудистому центру Алина Кузуб. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Межрегиональная конференция «Актуальные вопросы анестезиологии и реаниматологии» прошла в республиканском онкологическом центре им. проф. Г. В. Бондаря в Донецке. Главный внештатный кардиолог комитета по здравоохранению прочитала лекции на темы «Острый коронарный синдром» и «Острая сердечная недостаточность», а также провела мастер-класс по прикроватному экстренному УЗИ и фокусной эхокардиографии.

В ходе мероприятия обсудили целый ряд вопросов, среди которых седация у пациентов нейрохирургического профиля, хирургические аспекты нейротравмы, фокусная эхокардиография и многие другие.

«Проведение подобных мероприятий – возможность обмена опытом для медицинских специалистов из разных регионов России», – отметили в Министерстве здравоохранения ДНР.