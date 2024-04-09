Двум спортсменам Псковской области присвоили звание мастера спорта по самбо

16:39, 09 апреля 2024, ПАИ

Двум спортсменам из Псковской области Александре Макаровой и Джамбулату Тарамову присвоили звание мастера спорта России по самбо. Об этом сообщил председатель Псковского регионального отделения Всероссийской федерации самбо Дмитрий Алекминский на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Самбисты выполнили норматив для присвоения им звания мастера спорта благодаря победе на чемпионате Северо-Западного федерального округа, который прошёл в декабре 2023 года.

«Человек на основании своей работы, а также работы тренера и федерации получает право на присвоение и ношение звания мастера спорта. Это на всю жизнь. «Поплавок» по жизни», – заметил Дмитрий Алекминский.

Каждый год в Великих Луках проводится мастерский турнир, продолжил эксперт. «После каждого турнира у нас появляются один-два мастера спорта. Обновляем нашу «лавочку» мастеров», – сказал он.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».