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Спорт

Двум спортсменам Псковской области присвоили звание мастера спорта по самбо

Двум спортсменам из Псковской области Александре Макаровой и Джамбулату Тарамову присвоили звание мастера спорта России по самбо. Об этом сообщил председатель Псковского регионального отделения Всероссийской федерации самбо Дмитрий Алекминский на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Александра Макарова - одна из двоих псковских спортсменов, получивших звание мастера спорта по самбо. Фото: Федерация самбо Псковской области

Самбисты выполнили норматив для присвоения им звания мастера спорта благодаря победе на чемпионате Северо-Западного федерального округа, который прошёл в декабре 2023 года.

«Человек на основании своей работы, а также работы тренера и федерации получает право на присвоение и ношение звания мастера спорта. Это на всю жизнь. «Поплавок» по жизни», – заметил Дмитрий Алекминский.

Каждый год в Великих Луках проводится мастерский турнир, продолжил эксперт. «После каждого турнира у нас появляются один-два мастера спорта. Обновляем нашу «лавочку» мастеров», – сказал он.

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