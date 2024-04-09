Причиной гибели псковича в собственном доме стал непотушенный окурок

16:46, 09 апреля 2024, ПАИ

Причиной гибели псковича в собственном доме стал непотушенный окурок. Это предварительная версия относительно сегодняшнего пожара в доме в 3-м Зональном проезде. В пресс-службе СУ СК РФ ПАИ сообщили, что по сообщению о гибели 73-летнего псковича начата проверка.

По предварительным данным, пострадавшим является местный житель, который жил в доме один. По полученной следствием информации, причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем, предположительно непотушенный окурок.

Назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.