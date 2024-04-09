С технологией выращивания овощей в агрофирме «Победа» ознакомились депутаты Псковского облсобрания
С работой агропредприятия по выращиванию овощной продукции ознакомились депутаты областного Собрания. Агрофирму «Победа» в деревне Писковичи Псковского района посетили спикер регионального парламента Александр Котов, его заместители Александр Братчиков, Игорь Дитрих, Армен Мнацаканян и председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Тепличный комплекс общей площадью шесть гектаров гостям показал генеральный директор предприятия, депутат шестого созыва Собрания Виктор Гречин. Основная продукция агрофирмы – огурцы, их выращивают на пяти гектарах. Урожай достигает тысячи тонн в год. Чтобы к концу февраля на прилавках магазинов появились свежие тепличные огурцы, растения начинают высаживать в середине декабря. Один гектар в тепличном комплексе отведён под помидоры – их в агрофирме «Победа» ежегодно собирают 700 тонн.
По словам руководителя агропредприятия, хороший урожай позволяет получить модернизация производства и селекционная работа. «Сегодня мы работаем с нашей селекцией – именно российской. Пробуем сорта по 2-3 года, смотрим, как они себя ведут, и только потом вводим в эксплуатацию. Сейчас у нас сорт «Эффект» и пчёлоопыляемые гибридные огурцы – очень вкусные, ароматные, с тонкой шкуркой», – рассказал о выпускаемой продукции Виктор Гречин.
Шмелиные семьи для опыления огурцов закупают у отечественного производителя. Ещё одно новшество – применение энтомофагов для профилактической борьбы с насекомыми-вредителями. Как пояснила агроном по защите растений Ольга Берестова, эта технология заменяет пестициды и помогает добиться максимальной сохранности урожая без применения химикатов.
К каждому из 316 тысяч растений – именно столько кустов огурцов и помидоров высаживают в тепличном комплексе за один севооборот – подведена система автоматического полива и дозированно подаются питательные вещества по заранее разработанной технологом программе.
Новая автоматизированная система управления тепличным комплексом, которая регулирует температуру и полив, была установлена на предприятии полгода назад. И программное обеспечение, и «железо» приобретали у отечественного поставщика. «Не подводит оборудование?» – поинтересовался у специалиста Александр Котов. Оператор котельных установок Андрей Романовский заверил, что проблем не возникало.
«У нас здесь всё российское: грунт, семена, тара – российские, и люди российские», – поддержала коллегу главный технолог теплично-овощного комбината Галина Кабанова. Всю выращенную продукцию агрофирма «Победа» поставляет в магазины региона. По мнению Александра Котова, такая ориентированность на местный рынок сбыта повышает ответственность производителя за качество продукции. Спикер отметил, что у покупателя есть уверенность, что произведённая в Псковской области продукция – качественная и экологически чистая.
«И самое главное, что такие производства дают множественный эффект – наше псковское предприятие поставляет сюда картон для тары, здесь создаются рабочие места, грунт привозят с нашего торфопредприятия в Заплюсье. По сути, весь цикл производства овощей завязан на внутренней экономике региона. Каждый платит налоги в бюджет, а это доход региона, который необходим в том числе для обеспечения наших социальных обязательств», – поделился выводами по итогам посещения агрофирмы «Победа» Александр Котов.
Резюмируя, председатель Собрания подчеркнул, что каждое такое предприятие имеет очень важное значение для экономики региона.
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