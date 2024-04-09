Более двух миллионов рублей направили псковские профсоюзы на помощь СВО

19:00, 09 апреля 2024, ПАИ

Помощь участникам СВО на сумму более двух миллионов рублей оказали Псковский облсовпроф и профсоюзные учреждения с осени 2022 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Как отметили в организации, в качестве помощи учреждениями и профсоюзным объединением региона были переданы подушки и одеяла, автомобиль УАЗ и автозапчасти, различные инструменты и строительные материалы, медикаменты, а также минеральная и питьевая вода. Кроме того, сотрудники перечислили свой дневной заработок в фонд патриотической акции «Профсоюзы России – Zа СВОих». По инициативе профсоюзов для сбора средств в Пскове было проведено несколько концертов.

Как отметил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, псковские профсоюзы практически сразу активно включились в поддержку наших бойцов, принимающих участие в специальной военной операции.

«До тех пор, пока в этом будет необходимость, мы будем проводить мероприятия, создавать новые проекты, собирать средства с одной целью – помочь тем, кто сегодня защищает наш дом и мирную жизнь», – подчеркнул Игорь Иванов.