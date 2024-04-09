Участники заключительного этапа ВсОШ по обществознанию побывали на экскурсии в Изборске

19:47, 09 апреля 2024, ПАИ

Культурно-досуговая программа организована для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. Ребята отправились на экскурсию по Пскову и Изборску, в ходе которой познакомились с историей Ольгинской часовни, памятников Александру Невскому, 9-й роты, а также историко-культурным наследием Изборского края. Об этом ПАИ сообщили в ПсковГУ.

Для школьников также подготовлена интерактивная программа, лекции спикеров Российского общества «Знание». Кроме того, в «Точке кипения» в рамках Года педагога и наставника проходят научно-методические мероприятия, в которых принимают участие руководители команд и сопровождающие участников наставники. Торжественное закрытие заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию состоится 11 апреля.

Добавим, Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам. Она включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. На базе ПсковГУ с 5 по 11 апреля проходит заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. В мероприятии принимают участие 314 старшеклассников и 106 сопровождающих из 84 регионов и городов федерального значения. Обладатели дипломов заключительного этапа могут поступить в любой вуз страны без вступительных экзаменов на направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады.



Организационно-методическое сопровождение всероссийской олимпиады школьников, координацию проведения всех этапов олимпиады осуществляет ФГБНУ «Институт стратегии развития образования».