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Псковский театр драмы приглашён на Международный фестиваль национальных театров «Туганлык» в Уфу

Спектакль «Морфий» Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина станет участником VIII Международного фестиваля национальных театров «Туганлык», который пройдёт в столице Башкортостана с 16 по 23 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Сцена из спектакля «Морфий». Фото: Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина

19 мая псковская труппа покажет «Морфий» режиссёра Антона Федорова. Спектакль по медицинским рассказам Михаила Булгакова, созданный в 2022 году, стал лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска» в двух номинациях: «Лучшая работа художника по костюмам» (Александр Стройло, Антон Федоров) и «Лучшая женская роль второго плана» (Наталья Петрова за роль Анны Николаевны), получил приз зрительских симпатий XXXII Международного театрального фестиваля «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. «Морфий» пользуется неизменным успехом у публики, собирая в зале не только псковских зрителей, но и людей из разных городов России, интересующихся современным театральным процессом.

В афише фестиваля «Туганлык» в 2024 году представлено 14 спектаклей, два из них – внеконкурсные: спектакль театра-организатора (Башкирского академического театра драмы имени М. Гафури) и Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина (филиала Национального драматического театра России – Александринского театра), приглашённого на фестиваль в качестве специального гостя.

В 2024 году «Туганлык» впервые пройдёт в формате фестиваля национальных театров и в новом качестве: ранее он назывался фестивалем тюркоязычных театров, теперь его рамки расширяются. На фестивале будут представлены спектакли театральных коллективов из Казахстана, Кыргызстана, Татарстана, Северной Осетии, Хакасии, Чувашии, Калмыкии, Абхазии, Тувы и Дагестана.

Стоит отметить, что режиссёр и художник «Морфия» Антон Федоров – уроженец Стерлитамака. Свои первые спектакли этот российский режиссёр, стремительно вырвавшийся за последние годы в число лучших мастеров страны, поставил в театрах Башкортостана.

Также за призы фестиваля поборются спектакли режиссёров, сотрудничающих с Псковским театром драмы: Хакасский национальный театр драмы и этнической музыки «Читiген» представит спектакль якутского мэтра Сергея Потапова «Абахай Пахта» (псковский зритель хорошо знаком с его «Зойкиной квартирой»), Казахский музыкально-драматический театр имени К. Куанышбаева покажет спектакль Гульназ Балпеисовой «Баян-сулу – Козы Корпеш» (Гульназ Балпеисова в псковском театре приступила к постановке пушкинских «Маленьких трагедий»). А спектакль Альметьевского татарского драматического театра «Алтынчеч. Наследие», также заявленный в конкурсе «Туганлыка», поставлен по пьесе Ильгиза Зайниева, чей спектакль «Амфитрион» в Псковском театре драмы сейчас готовится к премьере.

Фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык» был впервые организован в 1991 году. Он был учреждён по инициативе Министерства культуры Республики Башкортостан в городе Уфе как яркий и зрелищный праздник сценического искусства республик и стран тюркского мира, сохраняющих высокую театральную культуру, дружбу и добрососедские отношения, основанные на исторической и культурно-языковой общности. Цель фестиваля заключалась в том, чтобы театры разных республик, ограниченные в возможности систематического обмена творческим опытом, могли встречаться, ощущать себя частью единого театрального пространства и оценивать собственную значимость в ряду «братьев по искусству».

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