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Общество

Более 40 человек стали участниками III тура Псковского конкурса исполнителей на русских народных инструментах

Более 40 детей и взрослых приняли участие в III отборочном этапе Псковского открытого конкурса исполнителей на русских народных инструментах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

Смотр прошёл 8 апреля в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

За победу боролись конкурсанты из Пскова, Невеля, а также музыканты проекта «Детская филармония». ⁣Заключительный отборочный этап состоится 10 апреля в Псковском педагогическом комплексе. Начало конкурсной программы в 16:00.

⁣По итогам отборов лучшие творческие коллективы и солисты выступят 20 апреля в Псковской областной филармонии на гала-концерте победителей фестиваля-конкурса. Отметим, что все лауреаты регионального этапа могут самостоятельно подать заявку на участие в международном конкурсе исполнителей на русских народных инструментах, который состоится 19 апреля в колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (улица Набат, 5).

Мероприятия проходят в рамках проекта «Трояновский. Из Новоржева до Парижа» при поддержке правительства Псковской области в рамках финансирования региональной субсидии на реализацию социальных проектов.

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