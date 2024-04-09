Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Поэтический вечер «Мой любимый месяц из двух на «а»...» состоится в Пскове

Поэтический вечер «Мой любимый месяц из двух на «а»...» члена Союза писателей России, лауреата российских и международных конкурсов Виты Пшеничной состоится на площадке Центральной городской библиотеки Пскова14 апреля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Поэтический вечер «Мой любимый месяц из двух на «а»...» состоится в Пскове. Фото: организаторы

На юбилейном вечере поэта прозвучат стихи из разных поэтических циклов. Начало мероприятия в 15:00.

«Жизнь полновесна в стихах Виты Пшеничной из Пскова, она густо заряжена болью и нежностью, отчаяньем и надеждой. Здесь нет ни одной вялой мысли, ни одной случайной рифмы, эту мысль оформившей. За каждой строчкой, за каждым образом чувствуется бессонное око души», – написала критик Наталья Борисова.

Вита Пшеничная родилась во Владивостоке, с 1978 года живёт в Пскове. Окончила Псковское культурно-просветительное училище и исторический факультет ПГПИ имени С. М. Кирова.

Она является автором шести поэтических книг – «Впервые так…», «Солёная палитра», «В этой жизни…», «То, что внутри», «Ничего задарма!», «Мой до тебя путь», а также критических статей и эссе.

С 2004 года – член Союза писателей России. Куратор фестиваля «Словенское поле» (Псков – Старый Изборск). Несколько лет была в составе судей конкурса молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница» Псковского региона. Она лауреат многочисленных конкурсов, как российских, так и международных. Имеет опыт участия в конкурсах не только литературных, но и журналистки, например в международном мультимедийном фестивале «Живое слово».

В 2020 году Вита Пшеничная стала дипломантом международного литературного фестиваля «Золотой витязь», а в 2021 году – лауреатом издания «Российский писатель». Активно печатается на разных поэтических платформах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 апреля 2024

Поэтический вечер «Мой любимый месяц из двух на «а»...» состоится в Пскове
09 апреля 2024

Псковский театр драмы приглашён на Международный фестиваль национальных театров «Туганлык» в Уфу
09 апреля 2024

Выставка «Пушкин и театр» откроется в Псковском музее-заповеднике 18 апреля
09 апреля 2024

Концерт лауреатов фестиваля «Открытое искусство» пройдёт в Пскове 13 апреля
09 апреля 2024

Выставка «Пушкин и театр» откроется в Псковском музее-заповеднике
08 апреля 2024

Псковские студенты стали победителями на всероссийском конкурсе «Центр талантов – 2024»
08 апреля 2024

Выставка «Ковалевская и космос» откроется в Полибино 12 апреля
08 апреля 2024

Кукол из коллекции Изборского музея увидят в Смоленске

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...