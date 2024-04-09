Поэтический вечер «Мой любимый месяц из двух на «а»...» состоится в Пскове

21:03, 09 апреля 2024, ПАИ

Поэтический вечер «Мой любимый месяц из двух на «а»...» члена Союза писателей России, лауреата российских и международных конкурсов Виты Пшеничной состоится на площадке Центральной городской библиотеки Пскова14 апреля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

На юбилейном вечере поэта прозвучат стихи из разных поэтических циклов. Начало мероприятия в 15:00.

«Жизнь полновесна в стихах Виты Пшеничной из Пскова, она густо заряжена болью и нежностью, отчаяньем и надеждой. Здесь нет ни одной вялой мысли, ни одной случайной рифмы, эту мысль оформившей. За каждой строчкой, за каждым образом чувствуется бессонное око души», – написала критик Наталья Борисова.

Вита Пшеничная родилась во Владивостоке, с 1978 года живёт в Пскове. Окончила Псковское культурно-просветительное училище и исторический факультет ПГПИ имени С. М. Кирова.

Она является автором шести поэтических книг – «Впервые так…», «Солёная палитра», «В этой жизни…», «То, что внутри», «Ничего задарма!», «Мой до тебя путь», а также критических статей и эссе.

С 2004 года – член Союза писателей России. Куратор фестиваля «Словенское поле» (Псков – Старый Изборск). Несколько лет была в составе судей конкурса молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница» Псковского региона. Она лауреат многочисленных конкурсов, как российских, так и международных. Имеет опыт участия в конкурсах не только литературных, но и журналистки, например в международном мультимедийном фестивале «Живое слово».

В 2020 году Вита Пшеничная стала дипломантом международного литературного фестиваля «Золотой витязь», а в 2021 году – лауреатом издания «Российский писатель». Активно печатается на разных поэтических платформах.