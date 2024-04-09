Как проходит реставрация церкви Николы со Усохи в Пскове, рассказали эксперты

20:38, 09 апреля 2024, ПАИ

В Пскове продолжается реставрация церкви Николы со Усохи (XV-XVI веков). Сейчас восстанавливается кладка фундамента и стен со стороны фасадов церкви, проводится реставрация барабана церкви. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»









С главного архитектурного объёма со стороны фасадов полностью удалена штукатурка. Планируется демонтаж старого оборудования, будут установлены новый котёл отопления и вентиляционное оборудование, заменена электрика.

Проектом предусмотрены не только реставрация, но и приспособление памятника.

«В ходе реставрации будет разобрана поздняя закладка стен паперти с юга, севера и запада. Входной группе вернут первоначальный вид. Вокруг фундаментов планируется укрепление грунтов с помощью специальных растворов. Проектом предусмотрено понижение уровня грунта вокруг храма до исторической отметки основания древней постройки. Планируется устройство коммуникаций, освещения, архитектурной подсветки», – отметили эксперты.

Церковь Николы со Усохи включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.