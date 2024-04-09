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Общество

Туман накроет Псковскую область ночью 10 апреля

Густой туман с видимостью 500 метров и менее ожидается в Псковской области предстоящей ночью, 10 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомстве напомнили, что при движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством.

Кроме того, важно учитывать, что туман скрадывает расстояние, – целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости.

Также следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади вас.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.

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