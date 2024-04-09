Под Псковом поисковики установили личность пилота советского истребителя Як-9Т

22:08, 09 апреля 2024, ПАИ

Поисковики в Псковской области подняли со дна озера Смертного в Новосокольническом районе советский истребитель Як-9Т, потерпевший крушение в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, обнаружены останки красноармейца, передаёт ТАСС со ссылкой на комментарий руководителя областной военно-патриотической организации «След «Пантеры», председателя Псковского регионального отделения Поискового движения России Анну Шуняеву.

Поисковые работы в Новосокольническом районе, в озере Смертном в Маевской волости, велись два года. Задача подъёма Як-9Т была непростой, так как ситуацию осложняла глинистая почва. Со дна озера удалось поднять элементы обшивки, а также двигатель советского истребителя. В мероприятии принимали участие поисковые отряды «Поиск», «Поиск-97», представители псковской региональной поисковой организации «След «Пантеры», а также представители экспедиционного центра Министерства обороны РФ и Русского географического общества.

По номеру двигателя эксперты смогли установить тип самолёта, а также личность бойца. Были обнаружены останки пилота, отметила Анна Шуняева.

Она также уточнила, что поисковикам удалось найти родственников погибшего красноармейца. Скорее всего, в преддверии 9 Мая в Новосокольниках состоится его торжественное захоронение.