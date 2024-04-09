Иларион – выверни оглобли наступил по народному календарю

07:08, 10 апреля 2024, ПАИ

Иларион – выверни оглобли наступил по народному календарю, сообщает calend.ru.

Название праздник получил благодаря погоде, которая к этому дню становилась совсем тёплой. На Руси считалось, что даже если снег долежал до Илариона, теперь он растает очень быстро. Это означало, что пора выворачивать оглобли из саней и убирать зимний транспорт на хранение. Кроме того, в этот день чистили пруды, которые уже освободились ото льда.

В этот период начинали распускаться первые весенние цветы – мать-и-мачеха. Из цветов и листьев этого растения на Руси готовили разные лекарственные чаи. Например, мать-и-мачеха с алтеем и душицей помогала при грудных болезнях, с малиной – служила потогонным средством, а при бронхите это растение заваривали с ромашкой.