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Общество

Россельхознадзор сможет автоматически блокировать фальсификат в магазинах

В России будет разработана система автоматической блокировки или приостановления оборота некачественных и небезопасных продуктов, например фальсификатов. Несоответствующая свойствам продукция не будет «пробиваться» на кассе, сообщают «Известия».

В новом механизме будут объединены автоматизированная система Россельхознадзора «Меркурий», хранящая информацию о ветеринарных документах на сырьё для продуктов, и система Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) «Честный знак», аккумулирующая данные о промаркированной готовой продукции и её обращении в рознице. В частности, это актуально для икры, молочной продукции и биологически активных добавок, состоящих из компонентов животного сырья. В ЦРПТ пояснили, что если, например, выяснится, что сырья для готовой продукции было недостаточно, то такую её можно считать фальсифицированной. После этого орган запустит проверку, по итогам которой сможет оперативно заблокировать небезопасный продукт в рознице.

Система автоматической блокировки фальсифицированной продукции будет реализована летом 2024 года.

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