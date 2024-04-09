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Общество

Россияне рассказали, что повлияло на выбор их профессии  

На что ориентировались россияне при выборе профессии, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

40% респондентов отметили, что выбрали профессию из-за собственного интереса, 20% – по рекомендации родителей, 19% опирались на пример родителей и ещё 19% – на личный опыт. В ряде случаев решение связать свою жизнь с той или иной специальностью приходило после рассказов знакомых, учителей, известных людей, после прочтения книги или просмотра фильма. Кроме того, 16% опрошенных россиян при выборе будущей профессии ориентировались на место проживания и возможности трудоустройства в нём, а 2% респондентов выбрали специальность, опираясь на потенциально высокий доход в выбранной отрасли.

Для опрошенных незначительную роль при выборе профессии сыграли профориентационные мероприятия: экскурсия на производство, результаты профориентационных тестов и лекций. Социологи связывают это с недостаточной осведомленностью россиян о возможностях профориентационных программ и подобных ресурсах, несистемным характером профориентационной работы, а также с доверием людям, нежели программам и тестам. Несмотря на это, 86% респондентов высказались за то, что профориентационная работа нужна. 70% отметили, что начинать профориентацию нужно в школе в шестом классе.

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