Несколько дней будут идти учения на полигоне под Псковом
Очередной этап практических занятий по боевой подготовке с личным составом 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии проходит на полигоне «Завеличье» сегодня, 10 апреля. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Учения будут идти на протяжении нескольких дней. Жителей Пскова и близлежащих районов просят сохранять спокойствие.
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