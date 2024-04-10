Несколько дней будут идти учения на полигоне под Псковом

09:31, 10 апреля 2024, ПАИ

Очередной этап практических занятий по боевой подготовке с личным составом 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии проходит на полигоне «Завеличье» сегодня, 10 апреля. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Учения будут идти на протяжении нескольких дней. Жителей Пскова и близлежащих районов просят сохранять спокойствие.