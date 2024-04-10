Что известно о подтоплениях в России к этому моменту

10:50, 10 апреля 2024, ПАИ

Весенний паводок проходит в нескольких регионов России. Самая сложная ситуация наблюдается в Оренбургской области. Здесь введён режим ЧС федерального значения. Вечером 5 апреля в Орске прорвало построенную в 2010 году защитную насыпную дамбу. Неблагоприятную паводковую обстановку прогнозируют в Курганской и Тюменской областях. Также подтопления домов, участков и дорог фиксируются в Башкирии, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, Мордовии и Татарстане. ПАИ собрало основные факты о ситуации в регионах, которые сейчас особенно страдают из-за начавшегося весеннего паводка.

В печально известном и наиболее пострадавшем от паводка Орске (Оренбургская область) продолжается снижение уровня реки Урал, сообщил мэр города Василий Козупица. «Уровень Урала упал на 29 см и составил 899 см», — написал он в своем телеграм-канале.

Снижение наблюдается третий день подряд.

В городе остаются подтопленными 6 793 жилых дома и 6 793 приусадебных участка. От воды освободились 136 жилых домов. Эвакуировано 2 616 человек, в том числе 681 ребенок. В 15 пунктах временного размещения находятся 1 376 человек, в том числе 228 детей.

Дамба в Орске не выдержала масштабное наводнение из-за того, что при ее возведении не учитывались исторические наводнения столетней давности на этой территории, рассказал ТАСС профессор кафедры гидрологии Томского госуниверситета Земцов. «Такой паводок на Урале был последний раз около ста лет назад. Все забыли, что там такая высокая вода может быть», — сказал Земцов.



В пострадавшем от паводка Орске построят новую дамбу, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. В его пресс-службе уточнили, что «сроки даже приблизительно назвать нельзя». «У нынешней дамбы общая протяженность более 12 километров. Проектировать придется такое сложное сооружение. Но мы уже поняли, что предыдущий проект был несостоятельным, не был рассчитан на такую нагрузку, поэтому новую дамбу будут строить», — добавил сотрудник пресс-службы.

Под Оренбургом уровень воды в реке Урал наоборот продолжает расти. Сейчас он достиг 978 см. Жителям потенциальных районов затопления рекомендовано эвакуироваться.

В Оренбурге подтоплено 2392 приусадебных участка и 1910 домовладений. В пунктах временного размещения находятся 58 человек, в том числе 22 ребенка. Семь человек было зарегистрировано за минувшие сутки.

В аварийно-спасательных работах задействовано 296 человек, 103 единицы техники, 46 плавсредств, три беспилотника для оценки и прогноза ситуации дальнейшего разлива. На местах работают медики, спасатели. Во всех подтопленных территориях идет круглосуточное дежурство полиции во избежание случаев мародерства.

Глава региона Денис Паслер сообщил, что в зону подтопления в Оренбурге потенциально попадает вся застройка вдоль рек Урал и Сакмара. «Сомневаетесь — лучше покинуть жилье и переждать пик паводка в безопасном месте. До отъезда необходимо отключить электричество и перекрыть газ», — написал он.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера. Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Орске, где после прорыва дамбы было подтоплено около 7 тыс. домов.

Власти Оренбургской области, основываясь на прогнозах синоптиков, ожидают стабилизацию ситуации с паводком после 20 апреля. Общий ущерб от паводка в Оренбургской области может составить примерно 21 млрд рублей.



Сложная ситуация с паводком и в Курганской области. Здесь она может продлиться до конца апреля, сообщает пресс-служба главы региона Вадима Шумкова. По данным Минприроды, рост уровня воды в Кургане может превысить исторический максимум — отметку в 1087 см.

«Прогноз у Кургана — 1100 см, и есть вероятность ухудшения прогноза. Опасные явления начинаются при отметке 850 см. С 11 по 14 апреля на реке Тобол у Кургана ожидается резкий подъем уровня воды, затопление поймы и превышение отметок опасного явления», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, в защитных мероприятиях задействовано 200 единиц инженерной техники. Определено 26 мест для размещения грунта. В пяти населенных пунктах в Белозерском, Кетовском, Притобольном округах и в Кургане увеличивают тело дамбы и строят перемычки между разрывами дамб.

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС. Ожидается подъем уровня воды в реках Тобол, Уй, Исеть, Миасс. Подтопление угрожает населенным пунктам Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Куртамышского, Кетовского, Белозерского муниципальных округов и Кургану. По прогнозу ГУ МЧС по региону, в зону подтопления попадут 62 населенных пункта.

Из-за предстоящего паводка три музея в Кургане временно прекратили работу. Речь идёт о доме-музее декабристов, доме-музее В. К. Кюхельбекера и музее истории города. Остальные музеи работают в ограниченном режиме. Проводится превентивная эвакуация музейных ценностей.

С 8 апреля из-за паводка режим чрезвычайной ситуации введен в Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале. «Устанавливаем режим ЧС заблаговременно», — написал губернатор. Прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим. В зону подтопления могут попасть более 20 населённых пунктов. Прохождение волны паводка ожидается через три-пять дней.

По данным информцентра регионального правительства, группировка сил и средств для реагирования на возможные ЧС в Тюменской области насчитывает более 12 тыс. человек и свыше 2,6 тыс. единиц техники, в том числе 194 единицы плавсредств.



Президент Владимир Путин поручил правительству создать спецкомиссию в связи с паводком в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.

Банк России рекомендовал кредиторам и страховщикам оказать поддержку клиентам, пострадавшим от наводнений. Как говорится в сообщении ЦБ, банки могут рассматривать обращения пострадавших на оформление кредитных каникул в упрощенном порядке — на основании имеющихся документов, не требуя их полного комплекта.

Ранее начальник Псковского областного Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Тала Нещадимова сообщала, что в Псковской области паводок уже прошёл, однако он был незначительным, поэтому регион этого не заметил.