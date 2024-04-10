В России повысили выплаты для классных руководителей и кураторов групп

11:27, 10 апреля 2024, ПАИ

Правительство России увеличило размер выплат классным руководителям в школах и кураторам групп в колледжах и техникумах в населённых пунктах с населением менее 100 тысяч человек, сообщается на сайте правительства.

Согласно документам, с 1 марта размер таких ежемесячных выплат увеличен с 5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей. На эти цели в 2024 году из федерального бюджета будет выделено почти 3 млрд рублей.

Решение принято по поручению президента России, которое он дал по итогам послания Федеральному Собранию.

Глава правительства Михаил Мишустин отметил, что по поручению президента с 1 сентября ежемесячную надбавку в размере 5 тысяч рублей станут получать советники директоров по воспитанию в школах и колледжах. В общей сложности это коснётся около 37 тысяч сотрудников.