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Великолукская студентка стала победителем Кубка России по велоспорту на шоссе

Студентка Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Дарья Бунеева стала победителем Кубка России по велосипедному спорту на шоссе, который прошёл в Адыгее 7 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ВЛГАФК со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта России.

Дарья Бунеева стала победителем Кубка России по велосипедному спорту. Фото: Федерация велосипедного спорта России

Дарья Бунеева смогла стать победителем в гонке «критериум».

«Первая половина дистанции прошла в борьбе за очки. Через финиш сумела набрать восемь очков. Дальше уже стало тяжелее, поэтому решилась на атаку за три круга до финиша, и она увенчалась успехом. Рада выиграть первую гонку в сезоне. Настраиваюсь на сезон», – поделилась великолукская студентка.

Свою победу Дарья Бунеева посвятила одному из первых своих тренеров, который погиб в автокатастрофе, Максиму Раилко.

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