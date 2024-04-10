Великолукская студентка стала победителем Кубка России по велоспорту на шоссе
Студентка Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Дарья Бунеева стала победителем Кубка России по велосипедному спорту на шоссе, который прошёл в Адыгее 7 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ВЛГАФК со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта России.
Дарья Бунеева смогла стать победителем в гонке «критериум».
«Первая половина дистанции прошла в борьбе за очки. Через финиш сумела набрать восемь очков. Дальше уже стало тяжелее, поэтому решилась на атаку за три круга до финиша, и она увенчалась успехом. Рада выиграть первую гонку в сезоне. Настраиваюсь на сезон», – поделилась великолукская студентка.
Свою победу Дарья Бунеева посвятила одному из первых своих тренеров, который погиб в автокатастрофе, Максиму Раилко.
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