До +15 градусов ожидается в Псковской области 11 апреля

11:58, 10 апреля 2024, ПАИ

Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 11 апреля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду.

Температура воздуха по региону ночью составит от +4 до +9 градусов, днём термометры покажут от +10 до +15 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.

Ранее руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова сообщала, что жаркая погода закончится 10 апреля и температуры вернутся к климатической норме.