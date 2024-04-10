Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

До +15 градусов ожидается в Псковской области 11 апреля

Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 11 апреля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

До +15 градусов ожидается в Псковской области 11 апреля. Фото: ПАИ

Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду.

Температура воздуха по региону ночью составит от +4 до +9 градусов, днём термометры покажут от +10 до +15 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.

Ранее руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова сообщала, что жаркая погода закончится 10 апреля и температуры вернутся к климатической норме.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 апреля 2024

Космический диктант предлагают написать псковичам 12 апреля
10 апреля 2024

Изборский музей-заповедник 28 апреля переходит на летний режим работы
10 апреля 2024

До +15 градусов ожидается в Псковской области 11 апреля
10 апреля 2024

Псковские росгвардейцы проверили 85 охотников на соблюдение правил ношения и хранения огнестрельного оружия
10 апреля 2024

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов празднует день рождения
10 апреля 2024

Несколько дней будут идти учения на полигоне под Псковом
10 апреля 2024

18 ДТП с пешеходами произошло в Пскове с начала года
09 апреля 2024

С чего начать составление родословной, рассказала псковский историк

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...