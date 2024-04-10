До +15 градусов ожидается в Псковской области 11 апреля
Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 11 апреля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду.
Температура воздуха по региону ночью составит от +4 до +9 градусов, днём термометры покажут от +10 до +15 градусов.
Атмосферное давление будет высоким.
Ранее руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова сообщала, что жаркая погода закончится 10 апреля и температуры вернутся к климатической норме.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
10 апреля 2024
Псковские росгвардейцы проверили 85 охотников на соблюдение правил ношения и хранения огнестрельного оружия