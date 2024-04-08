В Пскове второй раз за месяц может быть побит температурный рекорд

15:07, 08 апреля 2024, ПАИ

В Пскове второй раз за месяц может быть побит температурный рекорд. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

«10 апреля наиболее вероятно, что температура будет выше 20 градусов, и если это произойдет, опять будет побит температурный рекорд», – сказала Тала Нещадимова.

В прошлый раз рекорд был побит 2 апреля. Тогда дневная температура в Пскове поднялась до +21,4 градуса, побив рекорд 2017 года.

Собеседница ПАИ также отметила, что после жаркой погоды, которая закончится 10 апреля, температура вернётся к климатической норме. Дневные температуры будут в районе +10...+15 градусов, ночные температуры +2...+7 градусов. Ожидаются небольшие кратковременные дожди.

При этом синоптик также не исключила, что кроме дождей возможен и снег. Напомним, что кроме температурного рекорда апрель успел запомниться псковичам снегопадом.