Псковичи отправились на полуфинал первенства России по волейболу

11:46, 10 апреля 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Бригантина», отправились на полуфинал первенства России по волейболу, которое пройдёт в Костроме с 12 по 18 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер команды Сергей Иванов.

В соревнованиях примут участие шесть команд. Волейболисты из Ростова, Пскова, Воронежа и Твери отобрались в полуфинал через окружной этап соревнований, который прошёл в Вологде с 10 по 18 декабря 2023 года. Также в соревнованиях примут участие команды из Москвы и Санкт-Петербурга.

Команды сыграют вкруг, а победителем станет тот, кто наберёт наибольшее количество очков. Две лучшие команды на турнире попадут в финал первенства России, где между собой сыграют лучшие волейбольные академии и спортшколы страны.

Турнир стартует 12 апреля игрой псковских и ростовских волейболистов. Начало в 13:30.

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