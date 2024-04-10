В школах и вузах Псковской области пройдет весенняя школа молодого избирателя

13:08, 10 апреля 2024, ПАИ

С 15 по 28 апреля в школах и вузах Псковской области пройдет весенняя школа молодого избирателя. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии Псковской области.

В течение двух недель школьники и студенты смогут погрузиться в мир избирательного права, избирательных систем и избирательного процесса, больше узнать о проведении выборов в России.

Запланированы интеллектуальные игры, круглые столы, викторины, конкурсы, выборы президента школы, встречи с председателями территориальных и молодежных избирательных комиссий.